Campagne Présidentielle 2024 : La coalition Diomaye Président va scinder sa caravane en deux pour un meilleur maillage territorial

Il ne reste plus que quelques jours avant la fin de la campagne électorale.

Pour plus d'efficacité et pour faire le maillage du territoire, la coalition DiomayePresident a décidé à partir de ce mardi 19 Mars 2024, de scinder sa caravane en deux. Ainsi, le candidat de la coalition à la Présidentielle sera entre Fatick, Foundiougne et Nioro, tandis que le leader du Pastef, Ousmane Sonko sera entre Mbacké, Linguère, Matam, Podor, et Saint-Louis. Pour les trois jours restants de la campagne, c'est-à-dire mercredi, jeudi et vendredi, le candidat Bassirou Diomaye Faye et son binôme feront, Louga, Kébémer,Tivaouane, Ndiassane, Mbour et Thiès. Une grande caravane de clôture sera organisée, le vendredi 22 mars, dernier jour de campagne. Le scrutin présidentiel se tient le dimanche 24 mars 2024.



Ci-dessous l'agenda proposé par la cellule de communication du candidat Bassirou Diomaye Faye.



Pour le reste de la campagne, le programme de la coalition Diomaye président se présente ainsi :



Du 17 au 19 Mars 2024



Kolda

Vélingara

Tambacounda

Koumpentoum

Kaffrine

Kaolack



Du 19 au 20 Mars 2024 : la caravane se scinde en deux :

Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à :



Nioro

Foundiougne

Fatick



Et le président Ousmane Sonko à :

Mbacké

Linguère

Ranérou

Ourossogui

Matam

Ndioum

Podor

Dagana

Richard Toll

Saint Louis



Du 20 au 22



Rao

Louga

Kébémer

Ngaye Mékhé

Pire Goureye

Tivaouane

Ndiassane

Khombole gare

Mbour

Thiès

Clôture :( Dakar)