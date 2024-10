Cambérène : Un jeune homme interpellé pour des actes d’agression sexuelle sur un garçon de 6 ans.

Dans un acte d’une gravité alarmante, un jeune homme d’une vingtaine d’années, connu sous les initiales M. B, a été déféré au parquet pour viol et actes contre nature. Cette affaire, révélée par le quotidien L’AS, s’est déroulée à Cambérène, où le suspect a été surpris en train d’abuser sexuellement d’un garçon de seulement six ans.



Des témoins de la scène, choqués par ce qu’ils ont vu, ont immédiatement alerté les forces de police. Grâce à l’intervention rapide de l’unité 15 des Parcelles Assainies, M. B a été appréhendé sur les lieux. Les policiers, soucieux de garantir la sécurité de l’enfant, ont fait une réquisition à une structure sanitaire pour procéder à un examen médical.



Les résultats ont révélé des traces d’agression sexuelle sur l’enfant, confirmant ainsi les accusations portées contre le jeune homme. Cette découverte a conduit à la garde à vue de M. B, qui a ensuite été déféré au parquet pour répondre de ses actes devant la justice.



Cette affaire suscite une vive inquiétude au sein de la communauté, mettant en lumière la nécessité d’une vigilance accrue face à la sécurité des enfants. Les autorités locales sont appelées à redoubler d’efforts pour protéger les plus vulnérables et prévenir de tels actes inacceptables à l’avenir. Les résidents de Cambérène attendent des réponses et des mesures concrètes pour assurer la sécurité des enfants dans leur quartier.