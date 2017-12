Cadre de partenariat : Le Bénin rejoint les pays membres de l’Uemoa sur le free roaming

Dakar a abrité ce jour la huitième réunion du comité des régulateurs nationaux de télécommunications de l’UEMOA (CRTEL)



La cérémonie de signature de convention de partenariat entre le directeur général de l’ARTP et le secrétaire exécutif de l’ARCEP du Bénin de ce jour entre dans le cadre d’un partenariat qui porte un grand intérêt sur la gratuité de la réception des appels entre pays adhérents.



Le directeur général de l’ARTP a déclaré « nous nous réjouissons de l’adhésion du Bénin au partenariat sur le free roaming, ainsi cette convention va s’amplifier dans l’intérêt de notre secteur de télécommunications », d’autant plus qu'une autre convention a été signée ce même jour entre l’ARTP Sénégal et l’ARCEP Bénin pour des échanges d’expérience, et plus de rationalisation.



Le secrétaire exécutif de l’ARCEP Bénin, M Hervé Guedegbe s’est rejoui de la partition du Bénin dans ce pôle de l’UEMOA qui vise à rationaliser les pays.