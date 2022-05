CULTURE / Musique : « EVERY HUMAN NEEDS A HUMAN » le nouveau single de Ismaïla Mbaye, un pont d'intégration multiculturelle entre l'Italie et le Sénégal

L’artiste international Ismaïla Mbaye, en collaboration avec le groupe italien « La Scelta », a lancé sur le marché musical un nouveau projet intitulé "Every human needs a human", en français « Chaque humain a besoin d'un humain » ce vendredi 13 Mai, sous le format Radio et sur toutes les plateformes numériques.

Un projet conçu comme un pont d'intégration multiculturelle entre l'Italie et le Sénégal. Une collaboration entre le groupe romain et le percussionniste sénégalais de renommée internationale, artiste éclectique, conteur et ambassadeur humanitaire de la paix et de l'intégration.

Dans "Every human needs a human", émerge l'importance du partage et l'aspect thérapeutique lié à la socialité, pour que chaque être humain soit le médicament de l'autre.