CNTS/Secteur de la pêche : Mis au chômage depuis plusieurs semaines, les 1700 employés de SCASA dénoncent les inconduites de leur fournisseur GRAND BLEU

Les 1700 employés de la Société de Conserverie Africaine (SCASA), sont en colère et dans un lendemain incertain. Et tous leurs problèmes, ils l'imputent à la société GRAND BLEU, qui est le principal fournisseur de sa matière première, à savoir le poisson (Thon). Affiliés à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), les 1700 travailleurs de SCASA ont fait face à la presse ce 29 décembre 2023 à Keur Madia Diop pour dénoncer la situation à laquelle vit leur entreprise.



En effet, cette usine spécialisée dans la conserverie du poisson thon et qui emploie plus de 1700 travailleurs a cessé ses activités depuis plusieurs semaines suite à un différend avec leur principal fournisseur de matière première. La société SCASA et ses employés pointent du doigt GRAND BLEU qui est une entreprise spécialisée dans la pêche industrielle et la transformation, et parallèlement exporte des produits halieutiques. La société GRAND BLEU a obtenu une licence pour la pêche thonière et devait ainsi ravitailler en priorité en poissons les entreprises locales. Mais, selon les 1700 travailleurs, cette entreprise refuse d’approvisionner la SCASA ce qui conduirait à la fermeture de l’usine, mettant au chômage plusieurs travailleurs.



Face à cette situation, les travailleurs et le CNTS interpellent les autorités compétentes à prendre au sérieux ce problème qui risque de mettre au chômage 1700 personnes. Par ailleurs, le secrétaire général du CNTS averti, si rien n’est fait d'ici le début de l’année 2024, une marche sera organisée avec tout le secteur de la pêche pour dénoncer les inconduites de la société GRAND BLEU qui est censé respecter les lois du pays, concernant la licence qui lui avait été accordée.