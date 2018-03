CM 2018 : L'arbitre Malang Diédhiou sélectionné par la FIFA

L’arbitre sénégalais Malang Diédhiou sera du voyage en Russie à l’occasion de la Coupe du Monde de Football. En effet, la fédération internationale de football a dévoilé la liste des arbitres devant officier lors de cette compétition, et Malang Diédhiou sera le seul arbitre central Sénégalais sélectionné. Mais il sera accompagné de ses deux assistants Djibril Camara et El Hadji Malick Samba. La Commission des Arbitres de la FIFA a nommé 36 arbitres et 63 arbitres assistants issus de 46 pays différents pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018.