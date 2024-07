CHEIKH BASS ABDOU KHADRE : « La recommandation essentielle du Cheikh le jour du Magal c’est le « bérndé »

Comme à son habitude et en sa qualité de Président du comité d’organisation du comité d’organisation , Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre a, encore une fois , déroulé sa déclaration de veille de magal. Le chef religieux a fait un round-up des affres endurées par Serigne Touba tout le temps qu’il était persécuté par les blancs. Des souffrances inouïes, dit-il, auxquelles le Soufi était soumis jusqu’à ce que Dieu décide de l’honorer à jamais . Ce jour du 18 Safar qui marque le démarrage des atrocités a été , poursuit-il, érigé par Serigne Touba comme jour à commémorer annuellement pour rendre grâce au Seigneur.



Ainsi, rappelle -t-il la recommandation du Cheikh qui fait retenir que le « mbérndé » est l’activité principale attendue chez chaque disciple. « Les talibés de Serigne Touba n’attendent personne pour célébrer le magal. Chacun d’entre nous sait se débrouiller pour s’organiser par rapport à l’événement. Et quand on n’a pas de quoi cuisiner , il est recommandé d’aller vers ceux qui organisent ces berndés et de bien se régaler ».



Cheikh Bass Abdou Khadre de marteler que toutes les prières de Serigne Touba ont été exaucées et d’inviter les Mourides à se consacrer au travail et à l’adoration de Dieu.