CHAN 2025 – Les Lions du Sénégal, sans être flamboyants , débutent par une victoire face au Nigeria ( 1 à 0)

Le Sénégal a entamé sa campagne du CHAN 2025 de la meilleure des manières en s’imposant face au Nigeria sur le score de 1 but à 0. Sans être flamboyants, les Lions ont su faire preuve de réalisme et de rigueur tactique pour venir à bout des Super Eagles A’.



Le match s’est joué ce mardi 5 août au Amaan Stadium de Zanzibar, dans le cadre de la première journée du groupe D. L’unique but de la rencontre a été inscrit à la 75e minute par Christian Gomis, à la suite d’une belle action collective amorcée par Libasse Gueye et conclue par une passe décisive de Serigne Moctar Koité.



Malgré une possession de balle favorable au Nigeria (58 %), les Sénégalais ont su contenir les assauts adverses grâce à une défense bien organisée et une gestion maîtrisée du match en seconde période.



Grâce à cette victoire, le Sénégal prend la tête du groupe D, devant le Congo et le Soudan, qui se sont neutralisés (1-1) dans l’autre rencontre du groupe.



Les Congolais seront les prochains adversaires des Lions pour un match qui aura lieu le 12 août.