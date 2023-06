CFEE et entrée en 6ème sans risque : « Toutes les dispositions sécuritaires ont été prises » (Papa Baba Diassé, Directeur des Examens et Concours).

C’est une invite à l’endroit des parents que le directeur des examens et concours a faite, ce 19 juin, à l’occasion d’une sortie médiatique sur les dispositions prises pour assurer une bonne tenue de I'examen du Certificat de Fin d'Etudes élémentaires (CFEE) et de l’entrée en 6ème.

Papa Baba Diassé a appelé les tuteurs et parents des 297 621 candidats enrôlés à les libérer pour venir passer les examens tout en les rassurant sur le dispositif déroulé pour sécuriser le processus. Dans un contexte particulier marqué par des tensions socio-politiques, il a donné des garanties quant à une surveillance adéquate des potaches pour bien passer les épreuves.



« Des dispositions sécuritaires ont été prises (…) Nous invitons les parents à libérer les élèves, à les accompagner à venir passer les épreuves », a expliqué Papa Baba Diassé.



Comme l’année dernière, pour la présente session du CFEE et de l’entrée en 6ème qui sera entamée à compter du mercredi 20 juin 2023, les difficultés liées à l’état civil ne constitueront pas un obstacle pour passer l’examen. La formule qui avait été déroulée l’année précédente a été reconduite afin de faciliter au maximum de candidats de pouvoir prendre part aux épreuves, a indiqué le directeur des examens et concours.

Dans un autre registre, Papa Baba Diassé a aussi donné des gages sur les dispositions prises pour parer à l’hivernage qui s’est annoncé dans certaines localités du pays.



La phase d'administration des épreuves de la session de 2023 du CFEE et de l'Entrée en sixième nécessite, en moyenne, l'utilisation de 11 904 salles de classe et la mobilisation de 1 938 Chefs de centre, 1 938 Adjoints au chef de centre, 23 808 surveillants au moins, à raison de 2 par salle d’examen et de 9 690 secrétaires à raison de 5 par centre, selon les informations fournies par la direction des examens et concours.

Sur les 297 621 candidats enrôlés figurent quarante-sept (47) candidats non-voyants ou malvoyants et des dispositions particulières ont été prises en vue de permettre leur adaptation aux épreuves.