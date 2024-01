CAN 2024 : Les Lions du Sénégal domptent le cameroun et filent en huitièmes de finale !

Suite à leur succès en match amical (1-0), il y a quelques semaines avant le début de la coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal vient de remettre le couvert en donnant une leçon de football au Cameroun battu (3-1) avec des réalisations d’Ismaela Sarr, Habib Diallo et Sadio Mané.Le Sénégal assure son ticket pour le prochain tour et met fin à une série de plus de 30 ans contre les camerounais. Le Cameroun n’avait plus perdu un match de phase de poules à la CAN depuis 9 ans, c’était en 2015 contre la Côte d’Ivoire (1-0, groupe D). La Côte d’Ivoire finira championne d’Afrique cette année.

Il est 16h15 temps universel et 35 degrés au thermomètre, lorsque les 22 acteurs foulent la pelouse du stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, pour procéder aux échauffements et entrer tout doucement dans ce classique du continent africain. Sous les hourra des supporters des deux camps, Lions de la Teranga et Lions indomptables vont jouer dans une ambiance tout à fait folle. Comme depuis le début de cette coupe d’Afrique en terre ivoirienne, l’affluence fait cruellement défaut dans les stades. Les gradins étaient dégarnis à moins d’une heure du coup d’envoie de cette rencontre aux allures de finale avant l’heure. Fort heureusement, le stade finira par faire le plein. Si les points de vente ont été pris d’assaut par les supporters, rares sont ceux qui ont pu mettre la main sur le précieux sésame. Les billets de 2.000 fcfa pouvaient même se vendre jusqu’à 10 ou 20 fois plus chers ! Une situation aberrante qui est en train de gâcher la fête aux milliers d’amateurs de football qui ne peuvent pas assister aux matchs de leurs sélections nationales.

Sur un plan purement sportif, Aliou Cissé, grand adepte de la continuité, a fait confiance aux Lions qui avaient écrasé les scorpions il y a quelques jours lors de leur première sortie dans le groupe C. À part Moussa Niakhaté, blessé et supplé par Abdou Diallo, et Pape Matar qui est venu s’ajouter au duo Lamine Camara - Pape Gueye dans l’entrejeu, ce sont les mêmes joueurs qui ont démarré dans le 4-3-3 du jour, avec Pape Gueye dans le rôle de sentinelle postée devant la défense. Il va falloir être solide car une victoire qualifierait directement le Sénégal en quart de finale, alors qu’un revers serait dangereux pour les hommes de Rigobert Song, accrochés par la Guinée (1-1) lors de la précédente journée. C’est au fait de tous ces enjeux que les Lions ont lancé les hostilités à Yakro. Un duel «fratricide » entre Lions assoiffés de victoires et de trophées.

D’entrée, les camerounais se font menaçants et mettent le feu à la défense sénégalaise. Une situation de courte durée. Les hommes de Cissé se ressaisissent très rapidement et reviennent dans la partie. Sur un corner tiré par Ismaël Jakobs, Habib Diallo qui ne s’applique pas sur son coup de tête rate le cadre. Dans la foulée, les camerounais se lancent dans une nouvelle contre-attaque, Krepin s’interpose et donne un corner à l’adversaire. Heureusement que les balles arrêtées ne donnent rien. Car en moins de dix minutes, les deux équipes obtiennent tour à tour cinq corners, dont trois pour le Sénégal.

À la 16ème minute de jeu, après s’être procuré plusieurs occasions, les Sénégalais vont enfin ouvrir le score par l’entremise de Ismaela, parfaitement servi par Pape Matar Sarr (1-0). Le match est à présent totalement ouvert. Les camerounais sont obligés de sortir pour aller égaliser, libérant énormément d’espace dans le dos de la défense. Sur les phases offensives, le Sénégal est parfaitement regroupé dans un 5-3-2 qui prive les Lions indomptables d’espace. Le chaos est dans l’air, mais les champions d’Afrique en titre ont du mal à faire le break. Pas assez tranchant en attaque, Habib Diallo n’a pas réussi à trouver la faille malgré deux belles occasions mal exploitées. D’ailleurs, les camerounais ont bien failli revenir au score à deux reprises, profitant de pertes de balles très dangereuses pour la défense sénégalaise. À la pause, le score est de 1-0, un écart insignifiant qui peut fondre comme du beurre dans ce choc chaud bouillant.

La seconde période est reparti sur des bases extrêmement élevées. En effet, les camerounais qui était sur la sellette avaient l’obligation de tout faire pour revenir au score. Une configuration qui arrange parfaitement les lions de la teranga qui ont ainsi profiter des espaces derrière la défense pour emporter des décombres, attaques meurtrière. Et c’est justement dans une attaque, placée de crétin Ismaël, parfaitement combiné sur le côté droit pour servir à Diallo, tout seul dans la surface de réparation. Sénégal, même deux à zéro. Les jeux sont quasiment fait.

Presque puisque les camerounais vont tout de même réduire le score par l’entremise de Castelletto à la 83e (2-1), sur corner. Le Sénégal fait encore preuve de fébrilité sur les balles arrêtées. La fin de partie est insoutenable, les camerounais retrouvent un second souffle impressionnant mais les Lions du Sénégal tiennent et obtiennent une victoire de prestige avec le coup de grâce porté par sadio Mané sur une contre-attaque lancée par Gana Gueye (3-1-.) La messe est dite ! Avec ce succès, les lions sont assurés d’une qualification en huitièmes finale et joueront contre la Guinée pour assurer la première place du groupe C.

Historique des rencontres officielles Sénégal vs Cameroun en Coupe d’Afrique :

- 1990 : Sénégal 2-0 Cameroun

- 1992 : Cameroun 1-0 Sénégal

- 2002 : Cameroun 0-0 (3-2 tab) Sénégal

- 2017 : Sénégal 0-0 (4-5 tab) Cameroun

-2024 Sénégal 3-1 Cameroun