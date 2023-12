CAF Awards 2023 : Sadio Mané absent du top 3 !

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé jeudi les noms des trois finalistes du Ballon d'or africain de l'année. Mohamed Salah, Achraf Hakimi et Victor Osimhen ont ainsi été préférés à Riyad Mahrez malgré le fantastique triplé de l'Algérien avec Manchester City.



L’autre grosse surprise est sans doute l’absence de Sadio Mané, vainqueur de la précédente édition. L’attaquant d’Al Nassr paye sa saison très compliquée avec le Bayern Munich en plus d’une coupe du monde manqué à cause de sa blessure au genou droit.



Du côté des gardiens de but, le camerounais André Onana figure en bonne place dans le top des meilleurs gardiens de buts de la saison. C’est également le cas du marocain, Yacine Bounou, demi-finaliste de la dernière coupe du monde de football et de Mohamed El Shenawy, le portier de la sélection égyptienne et de Al Ahly.







Enfin, pour la cérémonie du 11 décembre à Marrakech, Aliou Cissé est toujours en lice dans la catégorie des meilleurs entraîneurs. De même Lamine Camara et Amara Diouf. En bonne position pour le trophée de meilleurs des meilleurs jeunes espoirs du continent.