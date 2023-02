C 50 PN et emploi des jeunes - Serigne Modou Bousso Dieng sensibilise l’archevêque de Dakar sur l’urgence de prier et de parler.

Après avoir effectué le voyage sur Bignona et rencontrer l’Imam Ratib, Serigne Modou Bousso Dieng s’est rendu cette fin de semaine à Dakar pour s’entretenir avec l’archevêque de Dakar Mgr Benjamin Ndiaye. Le coordinateur de la CIFARE (Confédération Internationale des Familles Religieuses) a plaidé pour la jeunesse Sénégalaise encline pour beaucoup dans le chômage et souhaité des prières et du soutien pour les entreprises privées. Serigne Modou Bousso Dieng dira clairement se battre pour les intérêts des uns et des autres dont ceux du « C50 Préférence Nationale » initiée par le PDG de Ecotra Abdoulaye Sylla. Il estimera que le développement de ce pays est assujetti à la préférence nationale. L’archevêque partagera l’avis de son hôte non sans inviter les jeunes à davantage être dégourdis.