Budget 2024: Le ministre des finances annonce un montant de 7000 milliards de francs CFA avec une croissance de 7,8%

Lors de son discours à l’occasion du débat d’orientation budgétaire à l’Assemblée nationale, le ministre des finances et du budget a rappelé que la croissance de l'économie est attendue en progression de 7,8% en moyenne sur la période 2024-2026.



Concernant les prix, l'inflation devrait être mieux contenue, et s'établirait en moyenne à 2,8% entre 2024 et 2026, soit en dessous du seuil de 3% fixé dans le cadre de la surveillance multilatérale de l'UEMOA. Ainsi, sur la période triennale, Moustapha Bâ précise que les prévisions de ressources évaluées à 17 290,50 milliards FCFA, sont revues à la hausse de 29,03% en valeur relative par rapport au précédent DPBEP. Concernant les charges, elles se situent à 19 645,98 milliards FCFA, soit une hausse de 19,76% en valeur relative.



Ainsi, à la faveur de la conjonction de tous ces facteurs favorables, le budget 2024 devrait atteindre un chiffre record de plus de 7000 milliards FCFA avec notamment une croissance économique projetée à 12,4%, une bonne progression des recettes fiscales, en hausse de 23%, une augmentation de 113 milliards FCFA des dépenses de personnel et un déficit budgétaire contenu à 3,9% du PIB.