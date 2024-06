Bradage foncier au DPM - Anse Bernard : Ousmane Sonko révèle « un morcellement » depuis novembre 2023 opéré par l’ancien régime

Comme annoncé hier, le premier ministre Ousmane Sonko s’est déplacé à Anse Bernard pour dénoncer « un fait grave » concernant le domaine public maritime (DPM). Sur place, le chef du gouvernement fait le point : « vous voyez ce tableau, c’est tout un domaine qui a été octroyé à travers un morcellement bien défini : certains ont bénéficié de 5000 m2, d’autres 3000, 2000 etc. C’est un fait grave que le peuple sénégalais et sa jeunesse qui ont besoin de disposer d’une plage pour passer du temps. C’est un domaine public maritime à ne pas toucher.



D’ailleurs, même les procédures pour le déclassifier sont compliquées. Donc il est inadmissible d’octroyer à des privés hôteliers ce sol au détriment du peuple » a regretté le premier ministre qui rappelle que cette action menée par l’ancien régime a été faite en novembre 2023 alors qu’il ne restait plus à Macky Sall, l’ancien président de la République, que quelques mois à la tête du pays.



Cette nouvelle que dénonce Ousmane Sonko vient s’ajouter à la liste des cas qui avaient été enregistrés par la commission de contrôle mise en place par la primature pour faire la lumière sur le bradage foncier . Ousmane Sonko informe dans la foulée que les conclusions de la commission seront livrées dans les prochains jours.