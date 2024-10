Boubacar Kamara tance Bougane : " Kou Guiss Neen nai Neena ngui, Bougn Baxal ak Baxaloul lassi yémalé..."

L'attitude récente de Bougane Guèye Dany suscite de vives inquiétudes et soulève des questions sur la cohérence de son parcours politique. Ancien opposant au régime, Bougane a combattu aux côtés de ses pairs pour renverser un système qu’il critiquait. Aujourd’hui, il semble s’aligner avec ceux qu’il a précédemment dénoncés, un retournement inexplicable pour Boubacar Camara, président du Parti Tabax-Construire.



Le leder du Parti lors d’un point de presse a souligné que loin de défendre les idéaux de changement et de justice, Bougane et ses alliés choisissent désormais de se retourner contre ceux qui ont lutté pour la victoire de leurs idéaux communs. Cette alliance avec un régime qu’ils ont pourtant combattu ensemble soulève des doutes sur leur engagement réel envers la démocratie et le bien-être du peuple.



« Ce revirement illustre une tendance inquiétante parmi certains acteurs politiques, qui semblent privilégier leurs intérêts personnels au détriment des valeurs qu'ils prônaient. Dans ce contexte, il est crucial de rester vigilant et de s'assurer que le combat pour un Sénégal juste et transparent ne soit pas compromis par des choix opportunistes », assure Boubacar Kamah qui termine par taquiner « Kou Guiss Neen nai Neena ngui, Bougn Baxal ak Baxaloul lassi yémalé..."