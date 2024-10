Boubacar Kamara charge l'opposition et marque sa collaboration avec PASTEF : « Le projet existe! »

Dans un contexte national marqué par des turbulences économiques et sociales, le soutien du Parti Tabax-Construire à la liste de Pastef pour les élections législatives du 17 novembre 2024 représente un tournant décisif. Ce soutien s'inscrit dans une dynamique de rupture avec un système politique qui, depuis des décennies, a montré ses limites.



Le président du Parti Tabax-Construire, Boubacar Camara, a souligné l'importance de constituer une majorité parlementaire homogène pour soutenir le projet Vision Sénégal 2050. En soutenant Pastef, le parti affirme sa volonté de promouvoir la justice, la transparence et le développement durable. Cette alliance vise à permettre une gouvernance qui répond aux attentes légitimes du peuple sénégalais et à mettre en œuvre des politiques publiques bénéfiques.



L’adhésion à Pastef est aussi une réponse à la demande d’un Sénégal souverain et prospère, où chaque citoyen se sent représenté et écouté. Il est temps d’agir pour créer un environnement politique favorable à l’épanouissement de tous.



Le soutien du Parti Tabax-Construire à la liste de Pastef pour les élections législatives du 17 novembre 2024 marque une étape importante dans la quête d’une gouvernance responsable et transparente. Cette collaboration n’est pas seulement un choix stratégique, mais également une affirmation des valeurs communes qui unissent les deux partis.



Boubacar Camara a exprimé la nécessité de créer un bloc homogène pour garantir la stabilité politique et favoriser la mise en œuvre des politiques publiques. Pastef, avec son engagement envers la justice et la lutte contre la corruption, est perçu comme un acteur clé pour réaliser le projet Vision Sénégal 2050.





En unissant leurs forces, Tabax-Construire et Pastef visent à construire un Sénégal où la voix de chaque citoyen compte, et où les promesses politiques se traduisent par des actions concrètes. L’heure est à l’action et à la responsabilité, et cet appel à la solidarité politique est essentiel pour le futur du pays.