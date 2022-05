Bonne nouvelle pour Édou Mendy et les Blues : Chelsea confirme son rachat par Todd Boehly.

L’opération touche à sa fin alors que nous vous annoncions le rachat de Chelsea par un fonds américain, le club londonien a confirmé via un communiqué avoir conclu un accord définitif avec le consortium de Todd Boehly. Les pensionnaires de Stamford Bridge ont également indiqué que la transaction devrait être finalisée lundi. La Premier League avait-elle validé la vente mardi.



Une bonne nouvelle pour le club, les joueurs mais aussi tous les salariés ainsi que les supporters de Chelsea, qui vont pouvoir envisager sereinement l’avenir, et tourner la page Abramovich. Le nouveau propriétaire, qui détient aussi les LA Dodgers, va commencer par offrir un très gros mercato estival à Thomas Tuchel et ses troupes dans les prochains mois. Une manière idéale de commencer son histoire d’amour avec les fans.