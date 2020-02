Bocuse d’or Sénégal : 8 candidats sur le starting-block pour la première place de la Sélection nationale.

Le coup de sifflet a retenti au King Fahd Hôtel où se tient présentement la nationale du Bocuse d’or. 8 candidats, tous des chefs cuisiniers se sont lancés dans cette ‘’Sélection nationale Bocuse d’Or Sénégal’’ organisée ce 29 février, pour la première fois au Sénégal. Au cours de ce prestigieux concours gastronomique international, organisé par l’Académie Bocuse d’or Sénégal, les 8 meilleurs chefs sénégalais présélectionnés ont ainsi 5 heures et 30 minutes à leur disposition pour créer un plat de poulet et un autre fait de poisson (Sole de préférence). À la fin, quelques 11 membres du jury composé de chefs sénégalais et marocains vont déterminer qui d’entre eux est le ‘’meilleur Chef gastronomique’’. Et c’est ce dernier qui va représenter notre pays à la sélection continentale ’’Bocuse d’Or Afrique’’ prévue à Marrakech en juin 2020.



Le ‘’Bocuse d’or’’ considéré comme la Coupe du monde de la discipline réunissant la crème des chefs sur les 5 continents est une compétition créée en 1987 par Paul Bocuse. C’est une compétition gastronomique qui réunit dans chaque équipe, un cuisinier, son commis et leur entraîneur. Et qui a comme objectif de promouvoir la gastronomie sénégalaise.

Le Sénégal, à travers cette sélection nationale, pourra également se positionner comme une destination touristique de choix en Afrique. Ce, par son offre gastronomique, en mettant en valeur les produits locaux, les recettes et secrets culinaires de nos terroirs ainsi que l’expertise de nos chefs cuisiniers et pâtissiers.



Après avoir fait leurs démonstrations, hier, c’est cet après-midi du samedi 29 février 2020 que les 2 chefs pâtissiers qui sortiront victorieux de leur épreuve se verront nommés ‘’meilleur Chef Pâtissier chocolat du Sénégal’’ et ‘’meilleur Chef Pâtissier sucre du Sénégal’’. Ils pourront alors participer à la Coupe d’Afrique de la Pâtisserie qui sera organisée à Marrakech, où ils affronteront les meilleurs chefs pâtissiers africains.



Pour l’heure, il est bon de signaler que quatre sélections continentales ont été créées ces dernières années pour donner à plusieurs pays la chance de pouvoir participer. Au total il y a : le Bocuse d’or Europe, le Bocuse d’or Afrique, le Bocuse d’or Amérique Latine et le Bocuse d’or Asie. La Finale mondiale se tient à Lyon toutes les deux années.