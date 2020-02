Bocuse d’Or Sénégal : « remporter ce trophée est mon seul objectif » (Amadou Badji, Chef pâtissier)

Étant certainement l’un des plus anciens dans son domaine, mais également le premier Chef pâtissier à s’inscrire dans le concours national de la pâtisserie, Amadou Badji vise la première place du podium. Ce podium, qu’il dispute, cependant, avec un de ses anciens élèves, est la seule cible placée dans sa ligne de mire. Chef Pâtissier doté d’une expérience de plusieurs dizaines d’années, il est attendu sur les starting-blocks où il va rivaliser avec ses cadets. « Je pratique un métier que j’ai toujours aimé ». L’exerçant depuis près de 40 ans, il a été dans plusieurs boites dont la pâtisserie-chocolaterie La Royaltine sis à Dakar. Aujourd’hui, au Terrou Bi, il dit avoir appris l’existence du concours Bocuse d’Or Sénégal via un ami. Son ambition aujourd’hui, il ne la cache pas. C’est de rafler la mise et de démontrer au reste du monde le savoir-faire sénégalais. « Montrer ce que je suis capable de faire et remporter ce trophée est mon seul objectif. Au Sénégal, nous avons le savoir-faire, cependant, ce genre de concours on n’en a pas beaucoup », a-t-il également indiqué.