Bocuse d’Or Sénégal : ‘’Moi, je ne connais pas de deuxième ni de troisième place’’ (Thomas Omar, Chef cuisinier)

‘’Je reviendrai avec le trophée, inch’Allah’’, telle est la promesse faite par Thomas Omar. Chef cuisinier au Jet Café Beach, un établissement situé aux Almadies, celui-ci est totalement convaincu d’occuper, au soir du 29 février, la première place du podium. Ce podium décerné à celui qui sortira victorieux de ce concours national de gastronomie.



Le Chef Thomas, rencontré par l’équipe du Bocuse d’Or Sénégal, initiateur de cette compétition n’a pas caché sa confiance. Ce concours, il dit le préparer tranquillement. ‘’J’ai l’habitude des concours. Parce que j’en ai fait plusieurs. Je suis vraiment relaxe et concentré sur mon sujet. (…) Et quand on en dans une compétition, ce qu’on vise, c’est la première place. Moi, je ne connais pas de deuxième ni de troisième’’, a-t-il déclaré.



Fils d’une pâtissière, il a rendu hommage à sa maman. Celle qui dit-il, a beaucoup fait pour lui. Son épouse et ses enfants, n’ont pas été oubliés. Aux membres de sa chère famille, à ses collègues et ses supérieurs, il a promis de leur ramener le fameux trophée.



Sa joie de se mesurer à ses semblables, il ne l’a pas caché. ‘’En tant que chef, je suis fier de faire partie de ce concours. J’ai 13 ans d’expérience dans ce boulot. J’ai fait pas mal de maisons à Dakar, comme à l’étranger. C’est le cas en France et dans la sous-région. J’ai tellement suivi le Bocuse d’Or, et c’est ce qui m’a beaucoup poussé à me lancer dans ce concours. Moi, j’aime la cuisine. Et me suis demandé, pourquoi pas, être un jour comme ces chefs que je vois et suis depuis plus de 10 voire 15 ans. Je me suis dit : je vais m’y mettre à fond pour être comme eux. Pourquoi pas. Et je sais que je vais y arriver. Je me connais. Moi, je me donne tous les moyens pour y accéder et je vais le faire, inch’Allah’’, confie Chef Thomas...