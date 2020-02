Bocuse d’Or Sénégal : La promesse de Mbagnick Diop au « meilleur chef Gastronomique »

Le ‘’meilleur Chef gastronomique’’ qui sera connu, ce samedi 29 février 2020, va être honoré, entre autres, d’un Cauris d’or. C’est ce qu’a promis Mbagnick Diop, le président du Mouvement des entreprises du Sénégal (Meds). Celui-ci, venu effectuer une visite au King Fahd Palace Hôtel, sur le site où se déroule la sélection nationale du Bocuse d’Or Sénégal, a exprimé toute sa satisfaction. Une satisfaction de voir des jeunes organiser une initiative de cette nature à Dakar, pour une première fois en Afrique Subsaharienne.



‘’Je ne peux que me réjouir de voir nos fils (les organisateurs) qui sont en train de faire des choses extraordinaires. L’initiative est heureuse, elle est salutaire. Et cela nous rassure. Cela fait 35 ans que nous sommes dans l’organisation, dans l’évènementiel entre Dakar, Paris, Dubaï, New York, Washington. Lorsque nous constatons aujourd’hui que nos fils sont en train de prendre la relève cela ne peut que nous réjouir. Donc, je les encourage et leur donne rendez-vous, l’année prochaine. Et même j’ai décidé que le vainqueur de ce concours sera distingué le 11 avril au Cauris d’or’’, a promis Mbagnick Diop.



Pour que de telles initiatives soient pérennes au Sénégal, il a pris l’engagement d’accompagner l’organisation des prochains Bocuse d’Or Sénégal. ‘’Moi, je n’étais pas au courant. J’étais venu pour autre chose. Mais, lorsque j’ai su que mes enfants étaient là, en train d’organiser un tel évènement, j’ai fait le déplacement. Donc, je pense qu’après l’évènement nous allons nous voir, discuter et échanger. Et même pour la prochaine édition du Bocuse d’Or Sénégal, je serai dedans. Je vais les accompagner, je vais les aider pour des ressources additionnelles, des personnes ressources etc. Aujourd’hui, le link est fait donc je m’en réjouis et je suis heureux d’avoir d'avoir participé à cette belle manifestation’’. Seulement, promet-il, cela se fera de manière progressive.