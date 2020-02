Bocuse d’Or Sénégal : ‘’Je me suis inscrit pour challenger et …’’ (Habib Sayegh, Chef cuisinier)

Du nombre des candidats inscrits dans le concours national de la gastronomie, initiative lancée par l’Académie Bocuse d’Or Sénégal, Habib Sayegh est déjà prêt à rivaliser avec ses pairs. Chef cuisinier/consultant, natif de Dakar et d’origine libanaise, il est entré dans la restauration depuis 2005. Il a fait de la gastronomie française sa préférence. Ayant fait ses études à Paris, il s’est alors perfectionné à travers des stages dans des restaurants de renom. Ce, dit-il, afin de mieux se former dans la cuisine en France. Et c’est ayant appris récemment l’arrivée du Bocuse d’Or au Sénégal, qu’il dit s’être inscrit pour challenger et s’exprimer dans ce métier qui est sa passion. Dans la présente présentation, il évoque ce qui a motivé sa volonté de se lancer dans ce concours national prévu le 29 février prochain à l’Hôtel King Fahd Palace. Son objectif, il l’a évoqué. Son ambition pour le peuple Sénégalais, il en a aussi parlé...