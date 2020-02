S’il y a parmi les candidats de ces compétitions nationales dédiées à la pâtisserie et à la gastronomie prévue les 28 et 29 février prochain, un seul traiteur, ce serait bien Babacar Sarr.

Chef cuisinier traiteur, il a aujourd’hui pris ses marques sur le starting-block. Et s’apprête à démontrer au public son savoir-faire, en nourrissant l’ambition de rafler la mise et d’aller représenter le Sénégal au championnat continental de la Gastronomie. Une sorte de coupe d’Afrique des nations dans le domaine de la cuisine prévue au mois de juin au Maroc (Marrakech).



Le dernier de la liste à être interviewé, le Chef Babacar Sarr a engrangé une expérience de près de 20 ans. Il dit avoir été en activité dans le secteur de la gastronomie depuis 2002 dans un restaurant Japonais en Gambie. Établissement qu’il a fini par quitter pour rejoindre l’Hôtel King Fahd Palace, alors appelé Méridien, où il a servi 10 ans durant. Ce ne sont pas les seules boites où il dit avoir servi, cependant.



À cette compétition qui marque sa 1ère édition, et qui est le premier du genre en Afrique Subsaharienne, il se dit confiant et a manifesté sa volonté de remporter la première place. Sa détermination, elle, est sans défaut. ‘’Je vise la première place et je vais la remporter’’, a-t-il dit.