Blessure : Pape Abou Cissé touché au genou et potentiellement forfait contre l'Égypte...

Le défenseur international sénégalais, Pape Abou Cissé (26 ans) s'est blessé au genou droit ce dimanche lors du match opposant son club, l’Olympiacos au PAS Giannina (1-1.)



Après une demi-heure de jeu, le champion d'Afrique avec les Lions, a été victime d'une mauvaise réception suite à une action de jeu survenu à la 30ème minute de la partie. Très marqué par la douleur, le défenseur central a été très rapidement pris en charge par le staff médical.



Pour l'instant la gravité de sa blessure et la durée d'indisponibilité restent inconnues. Une blessure qui compromet sa participation au match des barrages de la coupe du monde Qatar 2022, entre le Sénégal et l'Égypte (25 mars au Caire et le 29 mars à Dakar.)