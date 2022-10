Birkelane : Les femmes se félicitent de la décision de procéder à la vente des cartes et à la redynamisation des structures de base de l'Apr.

Les femmes du département de Birkelane se sont retrouvées en assemblée générale ce dimanche 16 Octobre 2022 pour statuer sur l’actualité nationale. Ces actrices de développement ont jugé nécessaire de se prononcer sur les questions de l’heure, notamment en ce qui concerne "les efforts fournis par le président de la République Macky Sall en terme d’investissements pour la promotion et l’accompagnement des femmes."



"Considérant le vaste travail de rassemblement de toutes les forces favorables au President Macky Sall, mené par le ministre Abdoulaye Saydou Sow dans toute la région de Kaffrine, particulièrement dans le département de Birkelane.



Considérant les urgences du moment, leur résolution est la suivante :

Félicitons et remercions le chef de l’État son excellence monsieur Macky Sall pour avoir nommé un fils de Birkelane aux hautes fonctions de ministre de la culture et du patrimoine historique et d’avoir renouvelé sa confiance inaltérable au ministre Abdoulaye Saydou Sow. Réitérons nos remerciements au Président Macky Sall pour tous les efforts du gouvernement dans la lutte contre l’inflation et la cherté de la vie.



Nous nous félicitons de la décision du Président du parti de procéder à la vente des cartes et de la redynamisation de toutes les structures de base et exhortons tous nos responsables à poursuivre le travail dans l’unité pour permettre à toutes les militantes et les militants d’accéder aux cartes dans la transparence et la solidarité.



Réclamons du président Macky Sall et de tout le peuple sénégalais un deuxième et dernier mandat (2024/2029) dans la poursuite de la construction d’un Sénégal émergent Par TOUS et Pour TOUS".