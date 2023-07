Bilan provisoire après le chavirement aux larges de Ouakam : « 17 victimes dont 15 corps sans vie et deux rescapés… les recherches momentanément suspendues » (Sapeurs-pompiers)

Aux environs de 3h30 du matin, les éléments des sapeurs-pompiers ont été alertés pour un chavirement à Ouakam à hauteur de la mosquée de la divinité. Deux équipes de plongeurs ont été dépêchées sur les lieux et quatre ambulances pour démarrer les opérations de recherche. Sur les lieux, « 3 corps sans vie et deux rescapés ont été dans un premier temps trouvés. Les deux rescapés avaient été évacués par les gendarmes et les corps sans vie par les sapeurs-pompiers avec leurs moyens » informe Martial Dione, commandement de la brigade du groupement d’incendie et de secours numéro 1 de Dakar.



Poursuivant, le commandant Dione précise que « de 7h du matin jusqu’à 10h les opérations de recherches se sont poursuivies et 12 autres corps sans vie ont été retrouvés. Ce qui fait au total 17 victimes dont 15 corps sans vie et 2 rescapés ». Il ajoute que tous les corps sans vie ont été évacués dans des structures sanitaires telles que l’hôpital militaire de Ouakam, Fann, Dalal Diam et l’hôpital de Yeumbeul.



Pour le moment, les recherches sont momentanément suspendues avec le temps pluvieux. Mais vont reprendre avec une équipe qui a été dépêchée sur place.