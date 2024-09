Bilan mi-mandat : Barthelemy Dias va lister ses grandes réalisations les 5,6 et 7 septembre 2024

La ville de Dakar, sous la direction du maire Barthélémy Dias, organise un événement marquant pour présenter le bilan à mi-mandat couvrant la période de février 2022 à juillet 2024. Cet événement est une occasion de mettre en lumière les réalisations majeures de la municipalité dans différents secteurs stratégiques, de partager les perspectives pour la suite du mandat, et de renforcer l’engagement envers les citoyens dakarois. Le maire de la ville de Dakar fera une communication sur les réalisations notamment avec:







Les bourses et allocations: 14.223 bénéficiaires, les secours tabaski et pâques (50.000 bénéficiaires). L’acte posé au centre dialyse de liberté 6 avec 40 générateurs destinés 240 patients par semaine, la prise en charge médicale qui enrôle 10.500 bénéficiaires, montant 2 milliards 26 évacuations à l'étranger, montant 88 millions), le centre medico - scolaires.







Dans les 4 arrondissements de Dakar, le maire a aussi participé à l’extension et rénovation de la voirie urbaine d’un montant de plus de 7 milliards investis et plus de 157km de routes réhabilitées dont 11 km de nouvelles routes avec des points lumineux (60.000 points soit 700 par km2), des gazons synthétiques: 3 réceptionnés (castors, grand Yoff, Sicap liberté) et un autre en cours à cambérene. L’évènement sur le bilan à mi-parcours de la ville de Dakar au lieu les 5 - 6 - 7 septembre 2024 hôtel de ville de Dakar.