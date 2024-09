Bilan à Mi-Parcours : Barthélémy Dias dégage les perspectives à l’horizon 2026

Dans le chapitre des perspectives, Barthélémy Dias a dégagé plusieurs actions dans les différents secteurs. Au plan sanitaire, il annoncé la pose de la première pierre pour la construction de l’hôpital des Parcelles Assainies d’ici la fin de l’année 2024. Dans le courant de 2025 au 2026, s’en suivra la construction de trois centres de dialyses à Dakar. En outre, la fourniture de corbillards à toutes les communes de Dakar.



Au plan de l’éducation, la construction de trois centres médico scolaires dans l’arrondissement Plateau, des Parcelles Assainies et de Ngor Almadies, la construction du Cem de Grand-Yoff, du Cem de Ouakam et du Cem Abdoulaye Mathurin Diop, la construction d’un troisième lycée technique scientifique dans la commune de Yoff. Au plan des infrastructures, la poursuite des programmes de rénovation et de réhabilitation de la voie urbaine de Dakar, la poursuite du programme d’éclairage public, la poursuite d’élargissement du programme de pavage, le programme d’aménagement des grandes artères sur les axes suivants : l’avenue du général De Gaulle, le boulevard Cheikh Ahmadou Bamba, l’avenue Bourguiba, les allées Cheikh Sidaty Aidara, l’allée Thierno Seydou Nourou Tall.



Outre cela, il annonce aussi la construction de trois postes de secours à Anse Bernard, à la plage de Koussoum d’un coût de 100 millions de FCFA pour lutter contre les noyades. Pour la politique sociale de la ville de Dakar , des partenariats avec des compagnies d’assurance afin d’obtenir un placement de prise en charge médicale à hauteur de 80% pour tous les agents de la ville de Dakar dont il salue l’engagement, la détermination et le sens du travail dans des conditions assez difficiles, l’aménagement d’un restaurant au building communal en vue d’assurer la restauration des agents avec des tickets subventionnées par la ville de Dakar , la mise en place d’une coopérative d’achat et exclusivement dédiée aux agents de la ville et fournissant les denrées de premières nécessité à moindre coût, des conventions avec Dakar mobilité gérante du BRT d’une part et d’autre part avec la SENTER (société de gestion du TER),le soutien aux coopératives d’habitats de la ville de Dakar, pour ne citer que cela...



Dieynaba Agne