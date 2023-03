Bignona : Le Forum Civil et Vision Citoyenne exigent la fin des tirs létaux contre les manifestants et exigent l’ouverture d’une enquête indépendante

Bounama Sagna, Cheikh A. Coly, Chérif Mané, Abdoulaye Diatta, Famara Goudiaby et enfin le tout dernier, Mamadou Korka Bâ ont perdu la vie depuis les manifestations de mars 2021. Une liste qui s’avère déjà longue aux yeux du Forum Civil et de mouvement comme Vision Citoyenne.



C’est dans le mémorandum qui a sanctionné la marche de ce lundi matin que le Forum Civil et le mouvement Vision Citoyenne ont exigé de la part de l’autorité préfectorale de Bignona la fin des tirs létaux contre les manifestants et exigent l’ouverture d’une enquête indépendante afin de situer toutes les responsabilités sur les morts de manifestants à Bignona depuis Mars 2021 car Bignona a payé un lourd tribut dans ces manifestations.



S'adressant à la jeunesse, ils les ont exhorté à la responsabilité dans leur engagement politique, à intégrer que la liberté d’expression reste encadrée par des dispositions légales qui permettent de manifester dans le respect des lois et règlements en vigueur dans ce pays...