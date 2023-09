Benno/ Macky Sall avertit les dissidents : « Ceux qui rejettent mon choix sont écartés de la coalition et du parti… »

Une précision de taille du président de la coalition Benno Bokk Yakaar, Macky Sall, quelques heures après son entretien avec des médias français à New York où il a conforté le choix de Amadou Ba comme candidat unique de la mouvance présidentielle, a voulu apporter. En effet, Macky Sall a encore haussé le ton cette fois-ci, pour s’adresser aux « candidatures internes ». C’est à l’occasion de sa rencontre avec les militants basés à New York que le Président Macky Sall a remis les pendules à l’heure : « La coalition Benno Bokk Yakaar n’a qu’un seul et unique candidat, c’est Amadou Ba. Quiconque déclare sa candidature alors qu’il appartient au parti ou à la même coalition ne fait plus partie de notre organisation politique car, ne s’étant pas conformé au choix entériné » dira le président de la République face à la diaspora sénégalaise militante de la mouvance présidentielle et devant qui, il égrène les critères du candidat désigné. « Quand nous avons regardé les critères de chacun des potentiels candidats, nous nous sommes accordés que Amadou Ba a le meilleur profil. Cela ne veut pas dire que les autres n’ont pas de compétences ou de qualités à gouverner…Mais aujourd’hui, si Amadou Ba gagne, c’est moi, Président Macky Sall et la coalition toute entière qui gagneraient» lance encore le président de la République Macky Sall invitant les uns et les autres à faire preuve de dépassement et à éviter les querelles inutiles qui ne feront que retarder la coalition. Le plus important, ajoutera le chef de l’Etat, « c’est cette victoire qu’il faut aller chercher dans l’unité ».







Rappelons que l’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dione a déclaré hier sa candidature, de même que Mame Boye Diao. Aly Ngouille Ndiaye, qui a démissionné après le choix de Amadou Bâ ne s’est toujours pas prononcé.