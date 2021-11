Beach Soccer - Tournoi Dubaï : Après le Portugal, les Lions enchaînent contre l’Espagne, Ngalla Sylla prudent…

Le Sénégal reste sur sa dynamique de victoire au tournoi international de Dubaï. Après avoir disposé du Portugal (7-4), les champions d’Afrique ont pris le dessus sur une autre grosse pointure du Beach, l’Espagne, battue sur le fil, 7 à 6 lors de leur deuxième sortie à Dubaï.



« L’Espagne a fait un match héroïque. On a assisté à un match très physique, très technique et tactique. Sur le plan du jeu le match était très serré avec un but d’écart. Le Sénégal a gagné dans les ultimes secondes du match », a déclaré l'entraîneur du Sénégal, Ngalla Sylla satisfait.



Très en réussite dans ce tournoi, Ninou Diatta inscrit un doublé contre les espagnols, son troisième but de la compétition. Mais la palme est revenue à Amar Samb (22 ans), auteur d’un triplé. À noter la belle réalisation de Mamour Diagne qui a mis tout le monde d’accord. Un succès qui leur assure la tête du groupe A avec six points.



Toutefois, Ngalla Sylla préfère rester prudent et assurer les trois points ce jeudi pour le dernier acte de la phase de poule. Cette victoire n’est pas synonyme de qualification, à nous de rester concentrés et d’avoir impérativement une victoire contre les Émirats Arabes Unis... »