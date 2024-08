Bassin de Keur Kabb à Touba : l’ONAS déroule une campagne de sensibilisation à quelques jours du Magal

À quelques jours du grand Magal de Touba prévu le 23 août 2024, l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS), à travers la Direction du Marketing de la Communication et de l’Innovation (DMCI), a lancé depuis hier 6 août une campagne de sensibilisation intensifiée. Menée par le service de la Communication sociale et dirigée par Madame Tounkara, cette initiative combine des efforts de communication de proximité et de masse pour informer et mobiliser les populations locales.



L'équipe déployée a pris soin de rencontrer les leaders d’opinion dans plusieurs quartiers de la cité religieuse. Ces rencontres visent à expliquer aux résidents l’importance de veiller à la protection des infrastructures, en particulier la nouvelle conduite de refoulement des eaux. Madame Tounkara a souligné que la collaboration des populations est cruciale pour assurer la durabilité de ces installations vitales.



L’objectif principal de cette campagne est de sensibiliser les habitants sur la nécessité de préserver les ouvrages publics, notamment la deuxième conduite en polyéthylène haute densité (PEHD) de 630 mm de diamètre. Cette conduite est destinée à évacuer les eaux du point bas de Nguélémou vers le bassin d’infiltration de Keur Kabb. Elle traverse les quartiers de Baye Lahad et du Marché Keur Kabb, où elle affleure à certains endroits, créant des contraintes d’accès aux voies secondaires.



Pour répondre à ces défis et minimiser les perturbations, les équipes de l'ONAS s'efforcent d’accélérer les travaux d’enterrement de la conduite. Ces efforts visent à améliorer l’accessibilité et à réduire les désagréments pour les résidents des quartiers concernés.



La campagne menée par l'ONAS, sous la direction de Madame Tounkara, illustre une démarche proactive et inclusive pour la protection des infrastructures publiques. En combinant communication de proximité et de masse, cette initiative vise à créer une conscience collective autour de la nécessité de préserver les ouvrages publics, garantissant ainsi leur durabilité à long terme, surtout en période de forte affluence comme le Magal.