Barthélémy Diaz sur le post de Sonko : « Le département d'État sera saisi d'ici 24 heures avec des documents à l'appui et des vidéos avec des preuves » (Barth).

« J'interpelle Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar, je m'adresse au ministre de l'intérieur, le général Tine[…], le post de ce mec, nous l'avons déjà transféré à qui de droit. On vit dans un monde civilisé. Tu ne peux pas être un Premier ministre et tu te permets de menacer l'État. Le département d'État sera saisi d'ici 24 heures avec des documents à l'appui et les vidéos avec des preuves", a-t-il lancé.



Avant d'ajouter : « Je rappelle que le siège de Taxawu Sénégal et le siège de la coalition Samm Sa Kaddu, a été incendié […]. » Ce même dossier sera transmis au Quai d'Orsay et à l'Union Européenne. Et je vais vous dire une chose, la semaine prochaine, un fonds de dossier sera envoyé à la CPI. Vous êtes des criminels et vous cherchez des criminels. Ici, il n'y a pas de criminels et il n'y a pas non plus de poltrons. Il est temps que la communauté internationale puisse mettre le doigt sur cette dictature rampante. Il y a des gens qui cherchent à terroriser un peuple parce qu'étant incapables de servir ce peuple…