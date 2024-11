Barthélémy Diaz à Ousmane Sonko : « Je serai à Dakar mercredi [...]. Un jour, je serai au pouvoir et on te règlera ton compte".

Après avoir déclaré que Barth et Cie ne vont plus battre campagne dans ce pays, notamment à Dakar, Barthélémy Diaz a répondu à Ousmane Sonko. « Je serai à Dakar mercredi, je serai à Dakar jeudi, je serai à Dakar vendredi. »



Et le candidat de Sàmm Sa Kàddu de lancer ceci à Ousmane Sonko. "Un jour, je serai au pouvoir et on te règlera ton compte. Je te jure, on te règlera ton compte. Si tu crois que tu vas te mettre dans ce pays à menacer des gens avec des petits messieurs comme toi, en train de vous amuser avec les derniers publics et vous pensez que rien ne va se passer, vous vous trompez lourdement.



Barthélémy Diaz a par ailleurs regretté les propos de Sonko à l'endroit de son père…