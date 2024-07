Barthélémy Dias : « Baba Diao a été pour moi, comme un père protecteur! »

C’est le défunt secrétaire général du parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng qui a présenté, l’actuel maire de la ville de Dakar, à Baba Diao. Barthélémy Dias fait partie des personnes qui étaient proches du défunt homme d’affaires qui était très effacé et d’une discrétion inégalée. « Baba Diao était comme un père protecteur pour moi. C’est Ousmane Tanor Dieng qui m’a présenté à lui et depuis, il est comme un conseiller pour moi. Au-delà de ma personne, c’est le Sénégal tout entier qui perd un homme généreux qui a servi son pays dans les moments les plus difficiles », a rappelé Dias fils qui était avec son père à la levée du corps ce jeudi à l’hôpital principal de Dakar.