Barça : l'héritage de Messi, le retour de Neymar, les chances en C1... Les confessions de Ronaldinho

Le 15 juillet 2008, le FC Barcelone annonçait officiellement le transfert de sa star Ronaldinho au Milan AC. La fin d'une magnifique aventure de cinq ans durant laquelle le Brésilien aura remporté un Ballon d'Or, une Ligue des Champions, deux championnats et une Supercoupe d'Espagne. Cinq années dont l'ancien joueur du Paris Saint-Germain se rappellera tout au long de sa vie.



Ronaldinho - « le N°10 devrait être retiré par le Barça »



« Quand je repense au Barça, je me rappelle de tous ces moments incroyables que j'ai vécus là-bas, s'est-il souvenu lors d'une interview accordée au quotidien catalan El Mundo Deportivo. Mon passé à Barcelone me remplit de joie pour tout ce qu'il s'est passé quand j'y jouais, tout ce que j'ai gagné sous ces couleurs blaugrana et tout le bonheur que nous avons offert aux Socios. »

En quittant le Barça, «Ronnie» a également légué son légendaire N°10 à Lionel Messi. « C'est le meilleur joueur de l'histoire du club, a-t-il ajouté. Il a fait des choses que personne n'imaginait faire. J'espère qu'il continuera encore à jouer de la sorte pendant 20 ans. (...) Quand il prendra sa retraite, je pense que le N°10 devrait être retiré par le Barça afin que personne ne puisse le toucher à nouveau. »



Un retour de Neymar ? Ronaldinho y croit



Évidemment, la presse catalane n'a pu s'empêcher de questionner Ronaldinho sur son compatriote Neymar. Et il verrait d'un bon oeil un retour de l'actuel Parisien en Catalogne.

« Neymar continue d'être l'un des meilleurs joueurs du monde et j'aime voir mes amis heureux. Personnellement, je serais très heureux s'il revenait à Barcelone. Dans le football, tout est possible. » Si Ronaldinho semble prendre ses rêves pour des réalités au sujet de Neymar, ce n'est pas le cas en ce qui concerne les chances du Barça en Ligue des Champions.

« Ils sont totalement prêts à la gagner cette année, a-t-il expliqué. L'équipe est excellente et peut tout réussir. » Et si un duel PSG-Barça se présentait à nouveau, qui supporterait-il ? Malheureusement, cette question n'a pas été posée…