Baptême avenue Macky Sall : le chef de l’état invite les maires à une mise à jour des toponymes au Sénégal

Le ministre maire de la commune de Dakar-Plateau, après avoir validé avec les membres du conseil municipal, ainsi qu’ensemble des dignitaires lébous a officiellement matérialisé son ambition, consistant à rebaptiser l’avenue Louis Faidherbe.







Désormais, cette avenue portera le nom du président Macky Sall. La cérémonie de baptême s’est déroulée aujourd’hui sur ladite avenue en présence du parrain Macky Sall, du Premier ministre Amadou Bâ, du maire de Dakar-Plateau Alioune Ndoye, des membres du gouvernement et d’autorités administratives et religieuses, cela a sans doute été une immense satisfaction pour les habitants de la commune qui n’ont cessé de le manifester.



Pour le maire Alioune Ndoye, cet honneur est plus que nécessaire vue les ambitions et travail mené par son excellence durant tout au long de son passage à la tête du gouvernement sénégalais.



Dans sa prise de parole, le président de la République a beaucoup magnifié cet acte historique et de l’accueil chaleureux réservé par la population. Dans sa nouvelle politique, le chef de l’État invite l’ensemble des collectivités territoriales à procéder à la mise à jour des noms de certaines localités du Sénégal afin de préserver et plus protéger notre teranga sénégalaise.