Bambilor : les acquéreurs saluent les efforts qui ont été consentis par la CGIS et la CDC.

En marge de la cérémonie de réception des 700 parcelles viabilisées à Bambilor portée par la CDC, le consortium africain de conseil et d'organisation (CACO) a rassuré les acquéreurs que toutes les commodités sont de mises pour que ce site implanté à la cité CDC de Bambilor réponde aux normes. "Au cours de ces travaux, tout a été mis en œuvre pour qu'elles répondent aux normes", a annoncé Omar Camara en confirmant que sur ce site devant chaque maison il y a l'eau et l'électricité qui est disponible ainsi que de la voirie en bicouches.



Une déclaration bien accueillie de la part des acquéreurs, qui étaient représentés par Ibrahima Gueye. À travers la voix de ce dernier, les acquéreurs ont tous manifesté leurs satisfactions de recevoir leur parcelle dans ce site avec toutes les commodités. Ce qui n'est pas évident, vue la situation actuelle avec les litiges fonciers. "Nous ne pouvons que remercier et applaudir avec nos deux mains les efforts qui ont été consentis par la CGIS et la CDC. C'est une journée que nous allons jamais oublier dans notre vie étant jeunes travailleurs", a soutenu Ibrahima Gueye représentant des acquéreurs.



La cérémonie a également, vue la présence des autorités coutumières et administratives de Bambilor. Le maire de la commune absent en raison de voyages était représenté par son 2eme adjoint, Assane Beye qui s'offre un sourire pour le choix de Bambilor pour la réalisation d'un tel projet qui contribue bel et bien à l'emploi des jeunes mais également à la réalisation d'autres infrastructures modernes.