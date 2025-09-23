Ballon d’Or 2025 : Ousmane Dembélé, la consécration d’une saison exceptionnelle


Ballon d’Or 2025 : Ousmane Dembélé, la consécration d’une saison exceptionnelle
Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d’Or 2025 ce lundi 22 septembre lors d’une cérémonie au théâtre du Châtelet à Paris, devenant ainsi le sixième Français à remporter la plus prestigieuse des récompenses individuelles footballistiques. Ce trophée couronne une saison 2024-2025 absolument remarquable, où le joueur du Paris Saint-Germain a allié avec un rare équilibre performances individuelles éclatantes et succès collectifs majeurs.
 
Ousmane Dembélé a été porté par l'incroyable parcours du PSG. Sous la direction de Luis Enrique, le club parisien a remporté des trophées décisifs dans la course au Ballon d'Or  : La Ligue des champions, marquée par un succès en finale contre l'Inter Milan, le championnat de France (Ligue 1), la Coupe de France et le Trophée des champions.
 
Dembélé s'est imposé comme le leader offensif de cette équipe, son impact collectif étant résumé par son entraîneur : "Ousmane a été le meilleur joueur individuellement, mais surtout parce que ses buts et ses passes décisives ont permis de faire gagner le PSG" . Il a notamment été décisif à chaque match de la phase finale de la Ligue des champions, contribuant directement au succès de son équipe.
 
 
L'ailier français a transcendé sa promesse en réalisations concrètes, avec des chiffres personnels qui témoignent de son efficacité  : 37 buts marqués sur l'ensemble de la saison, 15 passes décisives délivrées. Ces statistiques, particulièrement son total de buts, représentent un pic significatif dans sa carrière, lui qui n'avait jamais dépassé la barre des 14 buts auparavant. Son repositionnement en faux numéro 9 par Luis Enrique a permis de tirer le meilleur de ses qualités techniques et de son instinct de finisseur.
 
 
La victoire de Dembélé dans la course au Ballon d'Or face à son principal rival, l'Espagnol Lamine Yamal, s'explique par cet équilibre parfait. Si Yamal a pu afficher des statistiques individuelles plus spectaculaires sur certains aspects du jeu, c'est bien la combinaison des titres remportés par le PSG et de l'influence décisive de Dembélé qui a convaincu le jury. Le joueur a su être décisif dans les grands rendez-vous, comme en finale de C1 où il a délivré deux passes décisives, incarnant ainsi l'âme de son équipe.
 
 
 
Autres articles
Mardi 23 Septembre 2025
Alain Bonang



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Ligue 1 : l'OM retrouve enfin la clé contre le Paris SG

Ligue 1 : l'OM retrouve enfin la clé contre le Paris SG - 22/09/2025

Ballon d'Or : Donnarumma remporte le trophée Yachine du meilleur gardien

Ballon d'Or : Donnarumma remporte le trophée Yachine du meilleur gardien - 22/09/2025

Foot : Marseille profite d'une bévue de Chevalier et bat le Paris SG 1 à 0

Foot : Marseille profite d'une bévue de Chevalier et bat le Paris SG 1 à 0 - 22/09/2025

Préliminaires Coupe CAF : Génération Foot tenu en échec à domicile par l'AFAD Djékanou (1-1)

Préliminaires Coupe CAF : Génération Foot tenu en échec à domicile par l'AFAD Djékanou (1-1) - 22/09/2025

SPORTS / Bambey inaugure sa première grande salle de musculation sous les notes de Mya Guissé

SPORTS / Bambey inaugure sa première grande salle de musculation sous les notes de Mya Guissé - 21/09/2025

[Culture] Droits numériques : La presse culturelle s’engage...

[Culture] Droits numériques : La presse culturelle s’engage... - 21/09/2025

LIGA / Pape Gueye offre la victoire à Villarreal dans un final haletant

LIGA / Pape Gueye offre la victoire à Villarreal dans un final haletant - 20/09/2025

Bundesliga: Nicolas Jackson titularisé aux côtés de Harry Kane face à Hoffenheim

Bundesliga: Nicolas Jackson titularisé aux côtés de Harry Kane face à Hoffenheim - 20/09/2025

Derby du Merseyside: Gana Gueye enflamme Anfield avec un super joli but, malgré la victoire des Reds

Derby du Merseyside: Gana Gueye enflamme Anfield avec un super joli but, malgré la victoire des Reds - 20/09/2025

MSF et les artistes crient “Oya” : l’Afrique n’attendra pas la COP30

MSF et les artistes crient “Oya” : l’Afrique n’attendra pas la COP30 - 20/09/2025

Infantino et Abdoulaye Fall tracent les ambitions du football africain à Rabat

Infantino et Abdoulaye Fall tracent les ambitions du football africain à Rabat - 19/09/2025

Classement FIFA de septembre 2025 : le Sénégal conserve sa place (18ème), l’Espagne détrône l’Argentine

Classement FIFA de septembre 2025 : le Sénégal conserve sa place (18ème), l’Espagne détrône l’Argentine - 18/09/2025

Ligue des champions : Nicolas Jackson s’offre son ancien club (3-1)

Ligue des champions : Nicolas Jackson s’offre son ancien club (3-1) - 18/09/2025

Ligue des champions : Youssoupha Mbodj, jeune latéral sénégalais du Slavia Prague s’offre un doublé

Ligue des champions : Youssoupha Mbodj, jeune latéral sénégalais du Slavia Prague s’offre un doublé - 17/09/2025

[ Contribution] Un cri de cœur pour les clubs sénégalais : Sauvons notre football local

[ Contribution] Un cri de cœur pour les clubs sénégalais : Sauvons notre football local - 16/09/2025

Exploit sénégalais à Tokyo : Louis-François Mendy en demi-finale du 110 m haies

Exploit sénégalais à Tokyo : Louis-François Mendy en demi-finale du 110 m haies - 15/09/2025

Tokyo 2025 : Sept (7) athlètes du Centre Africain de l'Athlétisme prêts à briller aux Championnats du Monde d'Athlétisme

Tokyo 2025 : Sept (7) athlètes du Centre Africain de l'Athlétisme prêts à briller aux Championnats du Monde d'Athlétisme - 15/09/2025

SAUDI PRO LEAGUE- Sadio Mané buteur face à Al Kholood, Al-Nassr s’impose 2-0

SAUDI PRO LEAGUE- Sadio Mané buteur face à Al Kholood, Al-Nassr s’impose 2-0 - 14/09/2025

Linguère : Idrissa Samb soulage les populations avec un important geste social

Linguère : Idrissa Samb soulage les populations avec un important geste social - 14/09/2025

L1 : L'OM se rassure en battant Lorient 4-0 avec un but de Benjamin Pavard

L1 : L'OM se rassure en battant Lorient 4-0 avec un but de Benjamin Pavard - 12/09/2025

Champion d’Afrique avec le Sénégal, Cheikhou Kouyaté relance sa carrière en Turquie et rejoint Amedspor en compagnie de Mbaye Diagne

Champion d’Afrique avec le Sénégal, Cheikhou Kouyaté relance sa carrière en Turquie et rejoint Amedspor en compagnie de Mbaye Diagne - 12/09/2025

Orange Music Talents : Sonatel et Warner Music Africa s’unissent pour révéler les talents sénégalais

Orange Music Talents : Sonatel et Warner Music Africa s’unissent pour révéler les talents sénégalais - 12/09/2025

Festival du film Panda d'or : 5 343 œuvres en compétition pour 27 récompenses

Festival du film Panda d'or : 5 343 œuvres en compétition pour 27 récompenses - 12/09/2025

Allemagne: Jackson

Allemagne: Jackson "fier" d'être au Bayern, après des "moments difficiles" pour obtenir son prêt - 12/09/2025

Mise en place d’une fédération Sénégalaise de lutte: le processus électoral suspendu !

Mise en place d’une fédération Sénégalaise de lutte: le processus électoral suspendu ! - 11/09/2025

Mondial-2026: le Cap-Vert, tombeur du Cameroun, fait un grand pas vers une qualification historique

Mondial-2026: le Cap-Vert, tombeur du Cameroun, fait un grand pas vers une qualification historique - 09/09/2025

Mondial 2026: Le Sénégal mené 2-1 à la mi-temps, voit ses chances de qualification au Mondial 2026 compromises

Mondial 2026: Le Sénégal mené 2-1 à la mi-temps, voit ses chances de qualification au Mondial 2026 compromises - 09/09/2025

Congo vs Sénégal: Pape Thiaw dévoile un onze (11) un peu remanié, avec trois changements

Congo vs Sénégal: Pape Thiaw dévoile un onze (11) un peu remanié, avec trois changements - 09/09/2025

Terreur à Kinshasa : les supporters sénégalais pris pour cible lors du choc contre la RDC

Terreur à Kinshasa : les supporters sénégalais pris pour cible lors du choc contre la RDC - 09/09/2025

Match Sénégal/RDC : Le PR Diomaye Faye formule des prières et encouragements aux Lions de la Téranga

Match Sénégal/RDC : Le PR Diomaye Faye formule des prières et encouragements aux Lions de la Téranga - 09/09/2025

RSS Syndication