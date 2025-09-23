Ballon d’Or 2025 : Ousmane Dembélé, la consécration d’une saison exceptionnelle

Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d’Or 2025 ce lundi 22 septembre lors d’une cérémonie au théâtre du Châtelet à Paris, devenant ainsi le sixième Français à remporter la plus prestigieuse des récompenses individuelles footballistiques. Ce trophée couronne une saison 2024-2025 absolument remarquable, où le joueur du Paris Saint-Germain a allié avec un rare équilibre performances individuelles éclatantes et succès collectifs majeurs.

Ousmane Dembélé a été porté par l'incroyable parcours du PSG. Sous la direction de Luis Enrique, le club parisien a remporté des trophées décisifs dans la course au Ballon d'Or : La Ligue des champions, marquée par un succès en finale contre l'Inter Milan, le championnat de France (Ligue 1), la Coupe de France et le Trophée des champions.

Dembélé s'est imposé comme le leader offensif de cette équipe, son impact collectif étant résumé par son entraîneur : "Ousmane a été le meilleur joueur individuellement, mais surtout parce que ses buts et ses passes décisives ont permis de faire gagner le PSG" . Il a notamment été décisif à chaque match de la phase finale de la Ligue des champions, contribuant directement au succès de son équipe.

L'ailier français a transcendé sa promesse en réalisations concrètes, avec des chiffres personnels qui témoignent de son efficacité : 37 buts marqués sur l'ensemble de la saison, 15 passes décisives délivrées. Ces statistiques, particulièrement son total de buts, représentent un pic significatif dans sa carrière, lui qui n'avait jamais dépassé la barre des 14 buts auparavant. Son repositionnement en faux numéro 9 par Luis Enrique a permis de tirer le meilleur de ses qualités techniques et de son instinct de finisseur.

La victoire de Dembélé dans la course au Ballon d'Or face à son principal rival, l'Espagnol Lamine Yamal, s'explique par cet équilibre parfait. Si Yamal a pu afficher des statistiques individuelles plus spectaculaires sur certains aspects du jeu, c'est bien la combinaison des titres remportés par le PSG et de l'influence décisive de Dembélé qui a convaincu le jury. Le joueur a su être décisif dans les grands rendez-vous, comme en finale de C1 où il a délivré deux passes décisives, incarnant ainsi l'âme de son équipe.