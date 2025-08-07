Ballon d’Or 2025 : La liste des 30 nominés dévoilée, le PSG en force, l’Afrique bien représentée


Ballon d’Or 2025 : La liste des 30 nominés dévoilée, le PSG en force, l’Afrique bien représentée
La liste des 30 nominés pour le Ballon d’Or 2025 a été dévoilée, mettant en lumière une diversité de talents confirmés et émergents du football mondial. Cette édition marque un tournant générationnel avec la présence de jeunes prodiges aux côtés de figures déjà bien établies. Le monde du football retient son souffle avant la cérémonie prévue le 28 octobre prochain. Qui succédera à Rodri, sacré en 2024 ?

Parmi les nommés : des habitués des grandes compétitions, des jeunes qui bousculent la hiérarchie, et des stars africaines qui continuent de faire briller le continent sur la scène internationale. Deux jeunes prodiges attirent particulièrement l’attention cette année. D’abord, Lamine Yamal, phénomène du FC Barcelone, à seulement 16 ans. Puis, Désiré Doué, nouveau venu du Paris Saint-Germain, dont la maturité sur le terrain impressionne déjà les observateurs.

Le Ballon d’Or 2025 met également en avant la diversité géographique du football mondial, avec des joueurs venant de tous les continents. Des représentants africains comme Achraf Hakimi (Maroc), Serhou Guirassy (Guinée), Mohamed Salah (Égypte) ou encore Ousmane Dembélé (France/Sénégal) témoignent de la richesse du football africain à l’échelle mondiale.

Avec 9 joueurs nommés, le Paris Saint-Germain devient le club le plus représenté de cette édition, égalant un record détenu par le Real Madrid (2003 et 2018) : Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Vitinha. Un exploit collectif qui témoigne de la puissance du club parisien cette saison, aussi bien en Ligue 1 qu’en Europe.

Aucun grand favori ne se détache clairement, tant les performances ont été éclatantes à tous les niveaux. Le palmarès pourrait bien réserver une surprise cette année. Vinicius Jr., Declan Rice, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Mac Allister ont également marqué les esprits avec des performances de haut niveau, notamment en Ligue des Champions et en compétitions internationales.

La cérémonie de remise du Ballon d’Or 2025 aura lieu à Paris. Comme chaque année, elle réunit les plus grandes figures du football mondial. Le suspense reste entier. Qui soulèvera le prestigieux trophée cette année ?

 
Les 30 nommés au Ballon d’Or 2025

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Lautaro Martinez

Kylian Mbappé

Scott McTominay

Nuno Mendes

Joao Neves

Michael Olise

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Declan Rice

Fabian Ruiz

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Vinicius Jr.

Vitinha

Florian Wirtz

Lamine Yamal


Jeudi 7 Août 2025
Idy Sow (Stagiaire)



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Dédicace du livre la République des Carrés : Notto Diobasse, une Smart City exemplaire (images)

Dédicace du livre la République des Carrés : Notto Diobasse, une Smart City exemplaire (images) - 07/08/2025

Yoff : Le sous-préfet suspend les

Yoff : Le sous-préfet suspend les "Navétanes" pour troubles à l'ordre public... - 07/08/2025

CHAN 2025 – Les Lions du Sénégal, sans être flamboyants , débutent par une victoire face au Nigeria ( 1 à 0)

CHAN 2025 – Les Lions du Sénégal, sans être flamboyants , débutent par une victoire face au Nigeria ( 1 à 0) - 06/08/2025

[🛑DIRECT ]Grand Debriefing - Franc terrasse Eumeu Sène ! Lecture du combat, préparation, stratégies

[🛑DIRECT ]Grand Debriefing - Franc terrasse Eumeu Sène ! Lecture du combat, préparation, stratégies - 04/08/2025

CHAN 2025/ Entrée en lice des Lions ce mardi 05 août à 17 heures face au Nigéria… Idrissa Ndiaye blessé est remplacé .

CHAN 2025/ Entrée en lice des Lions ce mardi 05 août à 17 heures face au Nigéria… Idrissa Ndiaye blessé est remplacé . - 04/08/2025

Afrobasket 2025- Le Sénégal tombe face au Soudan du Sud, la surprise du tournoi ( 65-66)

Afrobasket 2025- Le Sénégal tombe face au Soudan du Sud, la surprise du tournoi ( 65-66) - 03/08/2025

AFROBASKET 2025- Le Nigéria est champion après avoir battu le Mali sur le score de 78 à 64.

AFROBASKET 2025- Le Nigéria est champion après avoir battu le Mali sur le score de 78 à 64. - 03/08/2025

Université Assane Seck de Ziguinchor : quand le rap devient vecteur d’histoire

Université Assane Seck de Ziguinchor : quand le rap devient vecteur d’histoire - 03/08/2025

Résultats Élection FSF: Mady Touré dit constater « des actes de corruption » et interpelle l’Etat…

Résultats Élection FSF: Mady Touré dit constater « des actes de corruption » et interpelle l’Etat… - 03/08/2025

Présidence - FSF : « Notre football a besoin de stabilité », cette réaction d’un ancien international sénégalais pensionnaire du RC Lens…

Présidence - FSF : « Notre football a besoin de stabilité », cette réaction d’un ancien international sénégalais pensionnaire du RC Lens… - 02/08/2025

AFROBASKET 2025 – Les Lionnes du Sénégal renversent la Côte d’Ivoire et filent en demi-finale

AFROBASKET 2025 – Les Lionnes du Sénégal renversent la Côte d’Ivoire et filent en demi-finale - 31/07/2025

MERCATO – Aubameyang de retour à l’OM… Luis Díaz débarque au Bayern Munich

MERCATO – Aubameyang de retour à l’OM… Luis Díaz débarque au Bayern Munich - 31/07/2025

AFROBASKET 2025 – Le Sénégal atomise le Rwanda et trace sa route vers les quarts

AFROBASKET 2025 – Le Sénégal atomise le Rwanda et trace sa route vers les quarts - 31/07/2025

MERCATO- Marseille perd son attaquante Sénégalaise vendette Mama Diop

MERCATO- Marseille perd son attaquante Sénégalaise vendette Mama Diop - 30/07/2025

Afrobasket Féminin 2025 : le Sénégal défie le Rwanda ce mercredi en barrages pour les quarts de finale

Afrobasket Féminin 2025 : le Sénégal défie le Rwanda ce mercredi en barrages pour les quarts de finale - 30/07/2025

Balla Gaye 2 floué de 62 millions FCFA dans une escroquerie foncière : un suspect arrêté à Keur Massar

Balla Gaye 2 floué de 62 millions FCFA dans une escroquerie foncière : un suspect arrêté à Keur Massar - 29/07/2025

Ligue Sénégalaise de Football Professionnel : Babacar Ndiaye prend les rênes

Ligue Sénégalaise de Football Professionnel : Babacar Ndiaye prend les rênes - 29/07/2025

Afrobasket Féminin 2025 : Les Lionnes tombent face à l’Ouganda

Afrobasket Féminin 2025 : Les Lionnes tombent face à l’Ouganda - 28/07/2025

Inclusion et sport : L’Industrie des Boissons du Sénégal propulse le Championnat National de Football Unifié

Inclusion et sport : L’Industrie des Boissons du Sénégal propulse le Championnat National de Football Unifié - 28/07/2025

Louga - Présidence FSF : 15 sur 19 clubs ont exprimé leur soutien à Abdoulaye Fall

Louga - Présidence FSF : 15 sur 19 clubs ont exprimé leur soutien à Abdoulaye Fall - 28/07/2025

CAN-2025: les favorites nigérianes renversent les Marocaines en finale

CAN-2025: les favorites nigérianes renversent les Marocaines en finale - 27/07/2025

AFROBASKET 2025- Les lionnes écrasent les Guinéennes sur le score de 92 à 48

AFROBASKET 2025- Les lionnes écrasent les Guinéennes sur le score de 92 à 48 - 26/07/2025

Ecritures labyrinthiques : le livre

Ecritures labyrinthiques : le livre "Satanique Marabout Rex" dans la complexité de la binarité. - 24/07/2025

Mbathio Ndiaye, l’une des victimes de « Kocc » se confesse: « Il m'exigeait soit de l'argent, soit des faveurs sexuelles »

Mbathio Ndiaye, l’une des victimes de « Kocc » se confesse: « Il m'exigeait soit de l'argent, soit des faveurs sexuelles » - 24/07/2025

Cameroun: imbroglio autour de la démission du sélectionneur Marc Brys

Cameroun: imbroglio autour de la démission du sélectionneur Marc Brys - 23/07/2025

KOLDA : À la découverte de Oumou Sabaly, candidate au concours de poèmes-slams CASA2025...

KOLDA : À la découverte de Oumou Sabaly, candidate au concours de poèmes-slams CASA2025... - 23/07/2025

Violation des règles de l’arène : Balla Gaye 2 et Siteu sanctionnés…

Violation des règles de l’arène : Balla Gaye 2 et Siteu sanctionnés… - 23/07/2025

LIGUE 1- L Olympique de Marseille : recrutements et départs

LIGUE 1- L Olympique de Marseille : recrutements et départs - 23/07/2025

CHAN 2025 / Souleymane Diallo mise sur l’unité et l’expérience locale pour reconquérir le titre

CHAN 2025 / Souleymane Diallo mise sur l’unité et l’expérience locale pour reconquérir le titre - 23/07/2025

FILM CHOC À L’ARÈNE : 14 Cornets, 7 Jours d’ITT, 3 Mois de Cavale – Pathé Baldé Pris au Piège

FILM CHOC À L’ARÈNE : 14 Cornets, 7 Jours d’ITT, 3 Mois de Cavale – Pathé Baldé Pris au Piège - 22/07/2025

RSS Syndication