Ballon d’Or 2025 : La liste des 30 nominés dévoilée, le PSG en force, l’Afrique bien représentée

La liste des 30 nominés pour le Ballon d’Or 2025 a été dévoilée, mettant en lumière une diversité de talents confirmés et émergents du football mondial. Cette édition marque un tournant générationnel avec la présence de jeunes prodiges aux côtés de figures déjà bien établies. Le monde du football retient son souffle avant la cérémonie prévue le 28 octobre prochain. Qui succédera à Rodri, sacré en 2024 ?



Parmi les nommés : des habitués des grandes compétitions, des jeunes qui bousculent la hiérarchie, et des stars africaines qui continuent de faire briller le continent sur la scène internationale. Deux jeunes prodiges attirent particulièrement l’attention cette année. D’abord, Lamine Yamal, phénomène du FC Barcelone, à seulement 16 ans. Puis, Désiré Doué, nouveau venu du Paris Saint-Germain, dont la maturité sur le terrain impressionne déjà les observateurs.



Le Ballon d’Or 2025 met également en avant la diversité géographique du football mondial, avec des joueurs venant de tous les continents. Des représentants africains comme Achraf Hakimi (Maroc), Serhou Guirassy (Guinée), Mohamed Salah (Égypte) ou encore Ousmane Dembélé (France/Sénégal) témoignent de la richesse du football africain à l’échelle mondiale.



Avec 9 joueurs nommés, le Paris Saint-Germain devient le club le plus représenté de cette édition, égalant un record détenu par le Real Madrid (2003 et 2018) : Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Vitinha. Un exploit collectif qui témoigne de la puissance du club parisien cette saison, aussi bien en Ligue 1 qu’en Europe.



Aucun grand favori ne se détache clairement, tant les performances ont été éclatantes à tous les niveaux. Le palmarès pourrait bien réserver une surprise cette année. Vinicius Jr., Declan Rice, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Mac Allister ont également marqué les esprits avec des performances de haut niveau, notamment en Ligue des Champions et en compétitions internationales.



La cérémonie de remise du Ballon d’Or 2025 aura lieu à Paris. Comme chaque année, elle réunit les plus grandes figures du football mondial. Le suspense reste entier. Qui soulèvera le prestigieux trophée cette année ?





Les 30 nommés au Ballon d’Or 2025Jude BellinghamOusmane DembéléGianluigi DonnarummaDésiré DouéDenzel DumfriesSerhou GuirassyViktor GyökeresErling HaalandAchraf HakimiHarry KaneKhvicha KvaratskheliaRobert LewandowskiAlexis Mac AllisterLautaro MartinezKylian MbappéScott McTominayNuno MendesJoao NevesMichael OliseCole PalmerPedriRaphinhaDeclan RiceFabian RuizMohamed SalahVirgil van DijkVinicius Jr.VitinhaFlorian WirtzLamine Yamal