Bakhane Fofona, député Takku Wallu: « Vous ne pouvez pas salir le travail que le président Macky Sall a fait pour ce pays. »

Député de Takku Wallu à la 15ᵉ législature, Bakhane Fofana a adressé ses félicitations à l’ancien président de la République , Macky Sall, pour les efforts, notamment pour soutenir les collectivités territoriales avec le HCCT. « Ce sont des institutions qui ont toujours été d’un grand apport pour les territoires. Au Sénégal, il faudra être démocrate et avoir la tête sur les épaules pour voir ce que le président Macky Sall a fait pour ce pays. Même en supprimant le Conseil économique, social et environnemental (Cese) et le Haut Conseil des collectivités territoriales (Hcct), on doit toutefois faire les bonnes réorientations », a indiqué le député à l’occasion du vote du projet de loi 13/2024 portant révision de la Constitution.