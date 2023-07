Bagarre entre ses militants et ceux de Diouf Sarr: " C'est un incident regretable...Avec Diouf Sarr, il n'y a absolument rien"( Amadou Ba).

Amadou Ba s'est prononcé sur la bagarre entre ses militants et ceux de Diouf Sarr lors de la réunion de l'Apr dans le département de Dakar, élargie à la région. "C'est un incident regretable ... car l'objectif est de faire bloc autour du président de la République. Il y a eu après une discussion entre responsables pour éviter une telle situation dans le futur", a déclaré M. Ba.



Avant de poursuivre " Avec Diouf Sarr, il n'y a absolument rien... je déplore vivement ce qui est arrivé de même que Diouf Sarr...La veille, j'ai rendu visite à Diouf Sarr chez lui...On est d'accord sur tout...Lui comme moi, on est à l'ecoute du Président Macky Sall...".



" Dakar c'est un toit extrêmement important. La perte d'une voix à Dakar, c'est quatre fois ou cinq fois supérieure à des voix d'une persone qui a gagné dans une autre localité. Quand on perd Dakar, le second tour est presque assuré. Il faut qu'on se donne les moyens de gagner. Ceux qui sont en face de nous ne sont pas organisés...Il n' y a pas de voix de salut sans l'unité. Nous devons gagner ensemble et gouverner ensemble", a-t-il conclu.