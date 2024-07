Baccalauréat 2024 : Un nombre d’admission entre 80 et 90.000 candidats attendus, soit un taux de plus de 52% (Dr Abdourahmane Diouf)

C’est vrai que depuis deux ou trois ans, le Sénégal a naturellement eu des résultats intéressants. C’est l’avis du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation qui effectuait ce matin un déplacement dans certains centres d’examen à Dakar et sa banlieue. Cependant, le nouveau ministre se fixe comme objectif plus de 80.000 admis. « Nous espérons que cette année, nous aurons entre 80 et 90.000 bacheliers », dira optimiste, le ministre Abdourahmane Diouf qui considère que l’échec n’est pas un bon indicateur de l’enseignement et de la qualité. À son avis, quand l’enseignement est bien fait par nos éminents professeurs, les élèves moyens qui comprennent doivent pouvoir passer. Donc 50% de réussite au Bac c’est pas une performance. « Nous espérons pouvoir faire mieux », conclut-il.