BOCUSE D'OR SÉNÉGAL 2020 : Un moyen de faire valoir la gastronomie sénégalaise.

Dans le but de promouvoir la gastronomie sénégalaise, en organisant la première édition d'un concours national de gastronomie sénégalaise, l'académie BOCUSE D'OR Sénégal a tenu cet après-midi une conférence de presse présidée par Chef Abdellah ACHIAI, président fondateur de l'académie et Chef cuisinier personnel du président de la République du Sénégal.

Il s'agit par ailleurs de la sélection nationale de la pâtisserie et du concours national de gastronomie qui se dérouleront les 28 et 29 février 2020 au King Fahd Palace, dans le but d'identifier les meilleurs chefs pâtissiers et gastronomiques sénégalais qui vont représenter le pays au niveau mondial. Les acteurs de la haute gastronomie promettent également lors de ce concours, une révolution de la cuisine sénégalaise en mettant en avant les produits du terroir.

Il annonce que l'initiation des chefs sénégalais aux concours internationaux ainsi que la promotion de l'art culinaire et les spécialités régionales sénégalaises sont les objectifs majeurs de l'académie sénégalaise du BOCUSE D'OR.

Le Chef ACHIAI de rappeler que le concours est ouvert au public. Il appelle à cet effet la population sénégalaise à venir voir le potentiel de nos chefs cuisiniers à travers ce concours qui verra des jeunes pétris de talent montrer leurs capacités dans un cadre beaucoup plus accessible.