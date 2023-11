Ayib Daffé mandataire de Sonko président en 2024 : « Partout où vous allez, on attend que nous, … nous tablons sur trois millions de parrains … la DGE continue dans sa rébellion à l’égard des lois de la République »

Après avoir été éconduit cette fois par les agents de la DGE, Ayib Daffé, mandataire du candidat Ousmane Sonko s’est voulu clair.







« Les militants sont prêts, déterminés et engagés à parrainer Ousmane Sonko. Partout où vous allez, on attend que nous. Nous tablons entre deux voire trois millions de parrains » a lancé M. Daffé.







Toutefois, il a dénoncé cet énième refus de la DGE. Il attaque à tout va en ses termes : « La DGE est dans la défiance, elle est dans la rébellion, dans une attitude infantile » regrette le mandataire de Sonko président 2024.







Il ajoute dans ses attaques que « … La DGE est en collision avec le régime Apr, elle fait le jeu d’Amadou Bâ, d’exécuter des ordres du responsable de l’Apr Me Sidiki Kaba, ministre de l’Intérieur et que le processus électoral n’est pas transparent avec un manque de neutralité et de transparence de l’administration. La DGE continue dans sa rébellion, sa défiance à l’égard des institutions de la République et des lois de la République » fait savoir le mandataire du chef de l’opposition.