Ayib Daffé au président Macky Sall et à Amadou Bâ : " Ils ne doivent pas avoir peur de la popularité de Sonko "

A la clôture de l’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée 2023-2024, le député Ayib Daffé, mandataire du candidat Ousmane Sonko pour la présidentielle de 2024 est revenu sur sa mésaventure à la direction générale des élections. Le parlementaire de Yewwi Askan Wi a dénoncé à tout va. « Nous avons été éconduits comme des malpropres de manière discourtoise et inélégante ce matin à la DGE. Nous avons été accompagnés par un huissier muni de l’ordonnance de jugement du tribunal de grande instance de Ziguinchor qui a annulé la radiation du président Ousmane Sonko et par la même occasion retirer les fiches de parrainages de notre candidat. La DGE devrait s’exécuter. Malheureusement elle a refusé. Nous avons constaté une attitude irresponsable car étant bloqué à la porte par des policiers qui étaient nos interlocuteurs. On nous a refusé l’accès moi le député et l’huissier de justice » regrette le député.



Répondant à la raison évoquée par les autorités de la DGE, il balaie tout en touche et flanque. « C’est une déclaration irresponsable, un manque de respect notoire. C’est un motif fantaisiste, absurde. Le président de la République Macky Sall et Amadou Bâ ne doivent pas avoir peur de la popularité de Sonko ».



Cependant, il promet de retourner à la DGE pour valoir ce qui lui est de droit. « Nous nous rendrons demain à la DGE comme il ne reçoivent pas les jeudis, j’espère qu’ils vont nous recevoir demain. Nous les mettrons devant leur responsabilité ».