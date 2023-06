Ayib Daffé (Pastef) tance les députés de la majorité : « Vous êtes un ensemble lyrique traditionnel aux abois… »

Le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement était de passage ce matin à l’Assemblée nationale. Le projet de loi sur le contrôle des laboratoires d’essais et l’étude dans le secteur du BTP était à l’ordre du jour. Dans l’hémicycle, comme à chaque plénière, la guerre des mots s’est encore invité ce matin devant Mansour Faye et ses équipes.



Le député Ayib Daffé qui prend la parole pour d’abord fustiger le comportement de certains de ses collègues de la majorité. « Dans cette Assemblée, il faut éviter d’être des répondeurs automatiques et faire le travail parlementaire qu’il faut. On ne vous a pas investi pour être un ensemble lyrique traditionnel pour venir faire les louanges des ministres » a lancé le député membre de Yewwi Askan Wi et responsable politique de Pastef à Sédhiou.