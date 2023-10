Aviculture : les producteurs lancent un cri de cœur sur les prix et les importations de cuisses de poulet

Au pays de la Téranga, la filière avicole est l’une des plus performantes de la sous région. Mais depuis quelque temps, le secteur de la production de poulets de chair a été mis à mal par la covid-19, des épidémies telles la grippe aviaire et surtout le conflit russo-ukrainien.

En effet, depuis quelque temps, la filière est affectée par la hausse des prix de l’aliment et les médicaments de la volaille. Cette flambée des prix n’a pas épargné les producteurs du pays.

En conférence de presse ce 26 octobre, l'Interprofession de la filière avicole du Sénégal (IPAS) tire la sonnette d’alarme pour alerter sur les prix exorbitants des produits qui nourrissent et soignent la volaille.

L’IPAS attire aussi l’attention des autorités sur l’importation des cuisses et les ailes de poulet. L’entité qui regroupe les producteurs de poulet de chair estime que ces importations menacent leur secteur. Ils exigent que cela cesse...