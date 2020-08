Autoroute à péage : Un camion dérape et bloque la circulation...

C’est un fait insolite qui se déroule actuellement sur l’autoroute à péage à hauteur de Toglou. Un camion a dérapé sur la route et a bloqué la circulation depuis plusieurs minutes. La tête du véhicule s’est inclinée et le reste occupe la route empêchant la circulation. Seules les quelques petites voitures passent mais les cars, minicars et bus sont bloqués.

Les forces de l’ordre tentent de régler la situation mais ça s’avère être une tâche difficile. Dakaractu vous montre les images...