Atteintes au patrimoine culturel : le ministre des Forces armées engage la protection des biens pour le maintien de la paix et de la sécurité

En présence du ministre des Forces armées, le général Birame Diop, de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, et de M. Dimitri Sanga, directeur régional de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest, l’atelier sous-régional civilo-militaire sur la protection des biens culturels a été lancé ce mardi.



Cet événement, soutenu financièrement par le Royaume-Uni et organisé en partenariat avec l’UNESCO, rassemble des experts civils et militaires venus d’Afrique de l’Ouest et du Centre pour discuter des défis et des solutions liés à la préservation du patrimoine en temps de conflit armé.



Lors de la cérémonie d’ouverture ce matin, le général Birame Diop, ministre des Forces armées du Sénégal, a rappelé l’importance cruciale de la protection des biens culturels pour la paix et la sécurité internationale. « Les atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple qu’ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l’humanité entière », a-t-il souligné, évoquant notamment la résolution 2347 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui place cette problématique au cœur des enjeux mondiaux.



L’Afrique, et en particulier la sous-région ouest-africaine, continue de payer un lourd tribut aux conflits armés. Ces crises ne se limitent pas aux pertes humaines, mais engendrent également des destructions irréversibles du patrimoine culturel. L’exemple des manuscrits anciens et des mausolées détruits à Tombouctou en 2012 a été cité comme un cas emblématique de ces pertes inestimables. « Ces biens, témoins vivants de notre histoire et de nos civilisations, sont souvent délibérément ciblés, dégradés ou pillés. Ces actes ne sont pas seulement des crimes contre la culture, mais aussi des attaques contre l’identité des peuples », a déclaré le ministre.